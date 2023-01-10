Гормональный сбой на последней стадии рака вызывает сильную усталость

Издание Express рассказывает о характерном симптоме на последней стадии рака и о том, чем это вызвано. Речь идёт о жалобах пациентов о сильной усталости, которая проявляется даже во время отдыха.
Это характерно для рака молочной железы и рака простаты.
Врачи отмечают, что при онкологических заболеваниях в организме выделяются цитокины. Эти белки играют важную роль в укреплении иммунитета, но их всплеск как раз и вызывает усталость.
Больные раком чувствуют себя, как правило, очень истощёнными, если болезнь находится на последней стадии. При этом это не только физическая, но и эмоциональная усталость.