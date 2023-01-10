Гормональный сбой на последней стадии рака вызывает сильную усталость

Издание Express рассказывает о характерном симптоме на последней стадии рака и о том, чем это вызвано. Речь идёт о жалобах пациентов о сильной усталости, которая проявляется даже во время отдыха.

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Это характерно для рака молочной железы и рака простаты.

Врачи отмечают, что при онкологических заболеваниях в организме выделяются цитокины. Эти белки играют важную роль в укреплении иммунитета, но их всплеск как раз и вызывает усталость.