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4 часа назад

Гормональный сбой на последней стадии рака провоцирует сильную усталость

runews24.ru

Издание Express рассказывает о характерном симптоме на последней стадии рака и о том, чем это вызвано. Речь идёт о жалобах пациентов о сильной усталости, которая проявляется даже во время отдыха.

Гормональный сбой на последней стадии рака вызывает сильную усталость
Фото: runews24.rurunews24.ru

Это характерно для рака молочной железы и рака простаты.

Врачи отмечают, что при онкологических заболеваниях в организме выделяются цитокины. Эти белки играют важную роль в укреплении иммунитета, но их всплеск как раз и вызывает усталость.

Больные раком чувствуют себя, как правило, очень истощёнными, если болезнь находится на последней стадии. При этом это не только физическая, но и эмоциональная усталость.

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