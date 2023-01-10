Терапевт Андреева назвала ранние признаки артрита

Горячие и чувствительные к прикосновению суставы, пульсирующая и ноющая боль могут указывать на артрит.

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«Симптомы обычно развиваются постепенно в течение нескольких недель, но в некоторых случаях они могут прогрессировать быстро в течение нескольких дней», - рассказала врач-терапевт Ирина Андреева о симптомах артрита специально для МедикФорум.

В случае постоянной боли, отека или скованности в суставах она посоветовала обратиться к врачу общей практики для определения основной причины.

Ранняя диагностика поможет начать лечение и снизить риск повреждения суставов в долгосрочной перспективе.

Терапевт добавила, что «горячие» и «чувствительные к прикосновению» суставы являются одними из самых распространенных признаков ревматоидного артрита. При данном заболевании иммунитет нацелен на пораженные суставы, что приводит к боли и отеку. Внешнее покрытие (синовиальная оболочка) сустава поражается в первую очередь, подчеркнула Андреева.

По ее словам, это может привести к разрушению костей и хрящей. У людей, страдающих артритом, также могут возникнуть проблемы с другими тканями и органами.