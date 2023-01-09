Терапевт: сбивать температуру 37 градусов опасно

Виктор Лишин, терапевт, заявил о вреде сбивания температуры 37 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Эксперт заявил, что вместе с невысокой температурой у человека увеличивается потоотделение. Это помогает справиться с бактериями, вызывающими заболевание. Жаропонижающее в этот момент может сильно навредить.

"Когда температура тела повышается и человек потеет, он выжигает все те вирусы и бактерии, которые попали в организм", — добавил специалист.

Тем не менее, когда температура превышает отметку в 38 градусов, помощь лекарств необходима. В этой ситуации организм не может справиться с болезнью самостоятельно.

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