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1 час назад

Отсутствие сексуального интереса у мужчин связано с преждевременной смертностью

runews24.ru

Специалисты изучили данные 8 558 мужчин и 12 411 женщин в возрасте 40 лет. Добровольцы сообщили о своем либидо в анкете. За время исследования, которое длилось шесть лет, 503 респондента скончались.

Отсутствие сексуального интереса у мужчин связано с ранней смертностью
Фото: runews24.rurunews24.ru

Смертность от рака и других причин была значительно выше среди мужчин, которые сообщали, что у них нет сексуального интереса. Эта связь сохранялась даже после поправки на возраст, наличие заболеваний и употребление алкоголя.

У женщин аналогичной связи нет. Ученые предположили, что отсутствие сексуального интереса может быть связано с нездоровым образом жизни.

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