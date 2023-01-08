Отсутствие сексуального интереса у мужчин связано с ранней смертностью

Специалисты изучили данные 8 558 мужчин и 12 411 женщин в возрасте 40 лет. Добровольцы сообщили о своем либидо в анкете. За время исследования, которое длилось шесть лет, 503 респондента скончались.

Смертность от рака и других причин была значительно выше среди мужчин, которые сообщали, что у них нет сексуального интереса. Эта связь сохранялась даже после поправки на возраст, наличие заболеваний и употребление алкоголя.