Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
4 минуты назад

Отсутствие интереса к сексу у мужчин оказалось связано с ранней смертью

Ferra.ru

Согласно недавно исследованию, отсутствие сексуального интереса может указывать на повышенный риск ранней смерти среди мужчин, живущих в Японии.

Отсутствие интереса к сексу у мужчин оказалось связано с ранней смертью
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы работы изучили данные 20 969 человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин) в возрасте 40 лет и старше. О своём либидо они сами сообщили через опросники. Из первоначальных 20 969 испытуемых за время исследования скончались 503 человека.

Оказалось, что смертность от рака и смертность от всех причин были значительно выше у мужчин, которые сообщали об отсутствии сексуального интереса. Эта связь сохранялась, даже когда были внесены корректировки с учётом возраста, наличия заболеваний, уровня употребление алкоголя и т.д. У женщин не было обнаружено значительной связи между более низким либидо и смертностью.

Учёные предполагают, что отсутствие сексуального интереса у мужчин может быть связано с «нездоровым образом жизни».

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители