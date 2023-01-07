Отсутствие интереса к сексу у мужчин оказалось связано с ранней смертью

Согласно недавно исследованию, отсутствие сексуального интереса может указывать на повышенный риск ранней смерти среди мужчин, живущих в Японии.

Авторы работы изучили данные 20 969 человек (8 558 мужчин и 12 411 женщин) в возрасте 40 лет и старше. О своём либидо они сами сообщили через опросники. Из первоначальных 20 969 испытуемых за время исследования скончались 503 человека.

Оказалось, что смертность от рака и смертность от всех причин были значительно выше у мужчин, которые сообщали об отсутствии сексуального интереса. Эта связь сохранялась, даже когда были внесены корректировки с учётом возраста, наличия заболеваний, уровня употребление алкоголя и т.д. У женщин не было обнаружено значительной связи между более низким либидо и смертностью.