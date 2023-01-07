Эксперты рассказали, что делать если не получается заснуть

Специалисты рассказали, как необходимо действовать в случаях приступов бессоницы. Также, они рассказали, чего точно не стоит делать, когда не получается заснуть, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, если человек не может заснуть в течении 15-20 минут, следует сменить род деятельности, поднявшись с постели. Это поможет избавиться от излишка энергии. Возвращаться в постель стоит только в том случае, когда начинает клонить в сон.

По мимо этого, стоит попробовать различные методы расслабления организма. Например, глубокое дыхание, медитации или фантазирование.