Роспотребнадзор: число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на треть

«На 52 неделе 2022 года (26.12.2022 — 01.01.2023) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — говорится в сообщении. Уточняется, что на территории РФ осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия.