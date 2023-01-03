Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Роспотребнадзор: число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на треть

Ura.Ru

Прогнозы Роспотребнадзора о спаде заболеваемости гриппом и ОРВИ сбылись раньше предполагаемого срока. Уже с 26 декабря по 1 января наблюдается снижение числа заболевших, сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор: число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на треть
Фото: Ura.RuUra.Ru

«На 52 неделе 2022 года (26.12.2022 — 01.01.2023) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — говорится в сообщении. Уточняется, что на территории РФ осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прирост заболевших составлял 30—35% каждую неделю. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предполагала, что спад заболеваемости произойдет в новогодние праздники.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Новости,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители