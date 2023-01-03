Роспотребнадзор: число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на треть

Прогнозы Роспотребнадзора о спаде заболеваемости гриппом и ОРВИ сбылись раньше предполагаемого срока. Уже с 26 декабря по 1 января наблюдается снижение числа заболевших, сообщили в ведомстве.
«На 52 неделе 2022 года (26.12.2022 — 01.01.2023) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — говорится в сообщении. Уточняется, что на территории РФ осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия.
Ранее сообщалось о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прирост заболевших составлял 30—35% каждую неделю. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предполагала, что спад заболеваемости произойдет в новогодние праздники.
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