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1 час назад

Терапевт Ромасов: при отравлении алкоголем человек рискует впасть в кому

Ura.Ru

При отравлении алкоголем у человека быстро развиваются симптомы в виде сильной рвоты и помутнения сознания вплоть до комы. Резким ухудшением состояния Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.

Терапевт: при отравлении алкоголем человек рискует впасть в кому
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Раньше всех проявляется „отравление“ алкоголем из-за употребления некачественной спиртной продукции или одномоментного поступления в организм чрезмерных доз. Симптомы этого состояния развиваются обычно молниеносно: помутнение сознания вплоть до его потери и комы, сильная, неудержимая рвота. Также данные симптомы (если человек не впал в кому) обычно быстро купируются банальным промыванием желудка или специально вызванной рвотой, в более тяжелых случаях — инфузионной терапией», — сказал Иван Ромасов.

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При похмельном синдроме наблюдается иные симптомы, уточнил терапевт. «Наиболее частые симптомы похмельного синдрома: недомогание, сильная утомляемость и головная боль, тремор, замедленная реакция, когнитивные нарушения, частичная амнезия — последствия токсического воздействия на нервную систему этанола, сивушных масел, примесей и продуктов их метаболизма. Жажда, сухость во рту, тахикардия, судороги в мышцах — последствия нарушения водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса», — уточнил специалист.

«В норме наша печень „обезвреживает“ алкоголь благодаря ферменту алкогольдегидрогеназе и превращает его в уксусную кислоту. Когда доза принятого алкоголя слишком большая, печень не успевает переработать весь алкоголь в уксусную кислоту и выдает промежуточный продукт переработки — ацетатальдегид. Это продукт более токсичный, чем этанол, его избыточное накопление в организме оказывает токсичное воздействие и называется в народе „похмельем“», — заключил Ромасов.

Ранее специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко рассказал URA.RU, как встретить пить алкоголь без последующего похмелья. Так, употребление алкоголя следует совершать на сытый желудок, хорошо закусывать и не смешивать разные напитки.

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