Известный телеврач дала советы по борьбе с похмельем

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самый эффективный способ побороть алкогольную интоксикацию. Она убеждена, что после застолья рассол пить бесполезно, а употреблять спиртное в состоянии похмелья строго противопоказано. Самое главное после «алкогольного» Нового года – вывести токсические вещества из организма. Об этом сообщает «Дни.ру».

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Лучшим помощником для избавления от алкогольной интоксикации является чистая питьевая вода. На утро после бурного веселья следует пить как можно больше жидкости – количество выпитого должно измеряться литрами. Кстати, от кофе, чая и газировки лучше отказаться. Хорошим дополнением к чистой воде Малышева назвала таблетку аспирина, так как препарат нейтрализует токсическое вещество распада алкоголя и снимает головную боль.