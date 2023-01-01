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45 минут назад

Известный телеврач дала советы по борьбе с похмельем

Вести Подмосковья

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самый эффективный способ побороть алкогольную интоксикацию. Она убеждена, что после застолья рассол пить бесполезно, а употреблять спиртное в состоянии похмелья строго противопоказано. Самое главное после «алкогольного» Нового года – вывести токсические вещества из организма. Об этом сообщает «Дни.ру».

Известный телеврач дала советы по борьбе с похмельем
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Лучшим помощником для избавления от алкогольной интоксикации является чистая питьевая вода. На утро после бурного веселья следует пить как можно больше жидкости – количество выпитого должно измеряться литрами. Кстати, от кофе, чая и газировки лучше отказаться. Хорошим дополнением к чистой воде Малышева назвала таблетку аспирина, так как препарат нейтрализует токсическое вещество распада алкоголя и снимает головную боль.

Бывает, что похмелье провоцирует хронические заболевания внутренних органов, которые могут привести к печальным последствиям. Если мучают судороги и непрекращающаяся рвота, следует немедленно показаться врачу. Обычно врачи ставят капельницы, которые блокируют последствия обезвоживания организма.

Новости,Елена Малышева,
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