Известный телеврач дала советы по борьбе с похмельем

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самый эффективный способ побороть алкогольную интоксикацию. Она убеждена, что после застолья рассол пить бесполезно, а употреблять спиртное в состоянии похмелья строго противопоказано. Самое главное после «алкогольного» Нового года – вывести токсические вещества из организма. Об этом сообщает «Дни.ру».
Лучшим помощником для избавления от алкогольной интоксикации является чистая питьевая вода. На утро после бурного веселья следует пить как можно больше жидкости – количество выпитого должно измеряться литрами. Кстати, от кофе, чая и газировки лучше отказаться. Хорошим дополнением к чистой воде Малышева назвала таблетку аспирина, так как препарат нейтрализует токсическое вещество распада алкоголя и снимает головную боль.
Бывает, что похмелье провоцирует хронические заболевания внутренних органов, которые могут привести к печальным последствиям. Если мучают судороги и непрекращающаяся рвота, следует немедленно показаться врачу. Обычно врачи ставят капельницы, которые блокируют последствия обезвоживания организма.