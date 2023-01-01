Стало известно, что можно и нельзя делать при обморожении

Зимой даже после 15-минутной прогулки можно сильно замёрзнуть, всё-таки на улице не май месяц, а прогулки под порхающими снежинками с облепиховым чаем только кажутся романтичными. Всё время что-то мёрзнет. Причём многим даже термоноски и шерстяные балаклавы не помогают. О том, как действовать при обморожении, «Секрету фирмы» рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

Фото: unsplash unsplash

По словам специалиста, один из популярнейших народных методов — растирать замерзшее место снегом. Мол, потрёшь и кровообращение в этом месте восстановится. Оказалось, так делать нельзя.

Замёрзли? Первым делом нужно идти в тёплое помещение, как раз подальше от снега. Если обморожение уже сильное, то человека необходимо госпитализировать.

Если не всё не так плохо, можно сделать небольшую марлевую повязку. Ничего растирать нельзя — так можно повредить и без того пострадавшую кожу. Согреть человека поможет и тёплая ванна. В более сложных случаях необходима теплоизоляция повреждённого органа, ещё стоит принять обезболивающее.