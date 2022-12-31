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1 час назад

Диетолог назвала способ медленнее пьянеть

Lenta.ru

Существует множество лайфхаков, помогающих пить и не пьянеть на новогодних застольях. Например, можно принять небольшое количество алкоголя незадолго до праздника или заедать спиртное большим количеством картофельного салата. Об этих и других секретах «Ленте.ру» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала способ "затормозить" опьянение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Прежде всего, есть такой совет: выпить 20-30 грамм алкоголя часа за два до предполагаемого застолья. Тогда в печени начнет заранее вырабатываться фермент алкогольдегидрогеназа и наш организм будет подготовлен, — объяснила диетолог. — Далее, алкоголь необходимо закусывать, причем, не лимончиком или шоколадкой, а плотными вязкими блюдами. Например, картофельным салатом, вообще чем угодно, где есть картошка, холодцом».

Если алкоголь хочется чем-то запить, Соломатина призывает избегать газировок — они ускоряют всасывание спиртных напитков, из-за чего интоксикация наступает быстрее.

Также важно не смешивать алкогольные напитки, особенно если произведены они из разных материалов, например, из винограда и пшеницы.

Также Соломатина призывает не забывать о витамине С, который разжижает кровь и помогает избежать похмелья на следующее утро. В больших количествах он содержится в цитрусовых, шиповнике, а также в обязательном на новогоднем столе блюде — квашеной капусте.

«Полезны будут, кстати, любые ферментированные продукты, не только квашеная капуста. Но именно в ней содержится еще и янтарная кислота, обеспечивающая производство энергии в клетке», — объяснила диетолог.

Новости,Елена Соломатина,
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