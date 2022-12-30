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2 часа назад

Нарколог призвал россиян во время застолья закусывать выпивку по-новому

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Закусывать выпивку по-новому призвал россиян в интервью РИА Новости заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.

Нарколог призвал россиян закусывать выпивку по-новому
Фото: МослентаМослента

«Хочется призвать всех: если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья», — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что еда при этом не должна быть сладкой, поскольку сахар задерживает выведение алкоголя из организма. Также нельзя запивать алкоголь газированными напитками — наличие углекислого газа увеличивает всасываемость, что приводит организм в состояние сильного алкогольного опьянения.

По словам Скрябина, спиртное в любое случае оставляет токсический эффект вне зависимости от количества выпитого и съеденного. Однако, один бокал сухого вина, выпитый не на голодный желудок, при должной двигательной активности не нанесет серьезного вреда организму взрослого человека. Но при наличии проблем со здоровьем специалист порекомендовал все же отказаться даже от малых доз алкоголя.

Ранее нарколог, специалист по экстракорпоральным методам детоксикации, неотложной наркологии Даниил Петров назвал способ избежать запоя на праздниках.

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