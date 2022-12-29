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5 минут назад

Малышева дала рекомендации по борьбе с похмельем

РИА "ФедералПресс"

Рассол не является лучшим средством от похмелья – это миф, заявили ведущие «Жить здорово!» терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман. Что точно и быстро поможет справиться с последствиями чрезмерного потребления спиртного, врачи рассказали в очередном выпуске программы о здоровье.

Малышева дала рекомендации по борьбе с похмельем
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«От чрезмерного потребления алкоголя возникает обезвоживание. Когда наступает это процесс, количество жидкости вокруг головного мозга уменьшается, что приводит к появлению болевого синдрома. Солевой напиток только усугубит ситуацию, потому что соль снова заберет воду», – объяснили врачи.

Самым лучшим средством от похмелья Гандельман назвал воду. Пить жидкость нужно в большом количестве, чтобы вывести токсические вещества из организма. А если сильно беспокоят головная боль и тошнота, в этом случае поможет таблетка аспирина.

Врач назвал органы, которые страдают от алкоголя больше всего

Малышева дополнила, что аспирин – это ацетилсалициловая кислота. Идея выпить рассол, с точки зрения науки, неплоха, ведь в нем тоже есть кислоты. Но именно они действуют обратимо. Солевой напиток только временно облегчает состояние после похмелья, а потом человеку вновь становится плохо, заключила терапевт.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие закуски стоит выбирать к новогоднему застолью. Елена Малышева призвала не ставить на привычные соленья, грибы и сало, а делать выбор в пользу сладкого и кислого.

Новости,Елена Малышева,
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