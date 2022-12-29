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1 час назад

Нарколог Петров объяснил, какие органы в первую очередь страдают от алкоголя

Мира Маркина

О том, что алкоголь вреден для здоровья, знают все. Но как именно каждая порция этилового спирта влияет на органы? Об этом “Ленте.ру” рассказал нарколог Даниил Петров.

Врач назвал органы, которые страдают от алкоголя больше всего
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь от употребления алкоголя страдает печень, отметил эксперт.

“Здоровая печень может "обезвредить" только 10 граммов алкоголя в час, но зачастую при активном употреблении алкоголя человек выпивает значительно больше, и печень работает на пределе своих возможностей”, — объяснил нарколог.

После приема алкоголя у некоторых людей возникает тахикардия, поднимается артериальное давление. Все потому, что спиртные напитки влияют на интенсивность работы сердечной мышцы, изнашивая ее преждевременно.

Нарколог назвал главную ловушку алкоголя

Не менее токсичен алкоголь и для сосудов. Попадая в организм в большом количестве, этанол “склеивает” эритроциты, провоцируя тромбоз. Тромбы в свою очередь перекрывают доступ кислорода к мозгу, что чревато развитием инсульта и летальным исходом.

Ранее “Рамблер” писал, как выбрать лучший тонометр.

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