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1 час назад

Кардиолог Гандельман развеял популярный миф о средстве от похмелья

Мира Маркина

Миф о борьбе с симптомами похмелья с помощью рассола появился давно. Его прокомментировал в одной из последних программ “Жить здорово!” (Первый канал) телеведущий и кардиолог Герман Гандельман. Выпуск опубликован на платформе Rutube.

Герман Гандельман призвал россиян не использовать рассол для снятия похмелья. По мнению врача, для этой цели лучше подойдет обычная питьевая вода. Медик рекомендовал в течения дня после злоупотребления алкоголем пополнять водный баланс.

Названы простые способы справиться с похмельем

Коллега эксперта, Елена Малышева, уточнила, что рассол может облегчить похмелье, но этот эффект не сохранится надолго.

Ранее мы рассказывали о главной ловушке алкоголя.

Новости,Видео,Елена Малышева,Первый канал,
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