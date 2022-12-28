Терапевт рассказала о первой помощи при переохлаждении

Врач-терапевт Инна Бобыкина рассказала о правилах первой помощи при гипотермии. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Так, по словам медика, при переохлаждении нельзя использовать горячую воду, спирт или снег:

"Ни в коем случае не растирать спиртом, снегом. Последнее вообще миф. Ни в коем случае не греть сразу в горячей воде".

Бобыкина рассказала, что после долгой прогулки лучше всего постепенно согреваться при комнатной температуре.

Говоря о первой помощи при переохлаждении, эксперт заявила, что потерявшему сознание человеку необходимо срочно вызывать скорую помощь. Пока медики будут в пути, необходимо замерзшего человека обеспечить его сухим теплом и одеждой, а также отвести в теплое помещение.

Загрузка…