Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Терапевт Бобыкина рассказала о первой помощи при переохлаждении

Мария Иглина

Врач-терапевт Инна Бобыкина рассказала о правилах первой помощи при гипотермии. Подробностями эксперт поделилась в беседе с News.ru.

Терапевт рассказала о первой помощи при переохлаждении
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, при переохлаждении нельзя использовать горячую воду, спирт или снег:

"Ни в коем случае не растирать спиртом, снегом. Последнее вообще миф. Ни в коем случае не греть сразу в горячей воде".

Бобыкина рассказала, что после долгой прогулки лучше всего постепенно согреваться при комнатной температуре.

Терапевт рассказала, как не навредить здоровью в праздники

Говоря о первой помощи при переохлаждении, эксперт заявила, что потерявшему сознание человеку необходимо срочно вызывать скорую помощь. Пока медики будут в пути, необходимо замерзшего человека обеспечить его сухим теплом и одеждой, а также отвести в теплое помещение.

Ранее нарколог назвал главную ловушку алкоголя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители