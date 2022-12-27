Доктор медицинских наук, психиатр Алексей Меринов в беседе с "Лентой.ру" назвал три скорости развития алкоголизма.
По словам медика, генетика и большие дозы спиртного увеличивают риск развития алкогольной зависимости:
"При высокопроградиентной в алкоголика можно превратиться за два-три года регулярного употребления. При среднепроградиентной — за семь-десять (а иногда и больше) лет. При низкопроградиентной, благодаря генетическим особенностям организма, весь процесс способен растянуться до 15-20 лет".
Меринов подчеркнул, что в России преобладают средние и высокопроградиентные типажи.
Эксперт также добавил, что важно учитывать, в каком возрасте человек впервые попробовал спиртное и в каком начал регулярно выпивать.
Как отметил Меринов, основной возраст россиян с алкогольной зависимостью – 30-35 лет. Однако встречаются пациенты, которые страдают от недуга уже в возрасте 20 лет.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как гены влияют на алкоголизм.