"При высокопроградиентной в алкоголика можно превратиться за два-три года регулярного употребления. При среднепроградиентной — за семь-десять (а иногда и больше) лет. При низкопроградиентной, благодаря генетическим особенностям организма, весь процесс способен растянуться до 15-20 лет".