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34 минуты назад

Психиатр Меринов раскрыл три скорости развития алкоголизма

Мира Маркина

Доктор медицинских наук, психиатр Алексей Меринов в беседе с "Лентой.ру" назвал три скорости развития алкоголизма.

По словам медика, генетика и большие дозы спиртного увеличивают риск развития алкогольной зависимости:

"При высокопроградиентной в алкоголика можно превратиться за два-три года регулярного употребления. При среднепроградиентной — за семь-десять (а иногда и больше) лет. При низкопроградиентной, благодаря генетическим особенностям организма, весь процесс способен растянуться до 15-20 лет".

Меринов подчеркнул, что в России преобладают средние и высокопроградиентные типажи.

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Эксперт также добавил, что важно учитывать, в каком возрасте человек впервые попробовал спиртное и в каком начал регулярно выпивать.

Как отметил Меринов, основной возраст россиян с алкогольной зависимостью – 30-35 лет. Однако встречаются пациенты, которые страдают от недуга уже в возрасте 20 лет.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как гены влияют на алкоголизм.

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