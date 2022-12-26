В Южной Корее обнаружена амеба, "поедающая мозг"

Предположительно амеба могла попасть в организм южнокорейца в Таиланде, откуда он вернулся на родину после четырехмесячного отпуска. Сначала у пациента наблюдались симптомы менингита. Однако врачи провели тест и выяснили причину заболевания.

Сообщается, что мужчина скончался. До этого пациента в Южной Корее не было зафиксировано случаев первичного амебного менингоэнцефалита. Поскольку заболевание не передается от человека к человеку, опасности эпидемии нет, заявили в ведомстве. Однако южнокорейцам напомнили, что пить воду и плавать в местах, где обитает неглерия Фоулера, не следует.