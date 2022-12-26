В Южной Корее обнаружена амеба, "поедающая мозг"

Управление по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея сообщило о первом в стране случае заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом. Возбудителем болезни считается неглерия Фоулера. Она поражает мозг человека.
Предположительно амеба могла попасть в организм южнокорейца в Таиланде, откуда он вернулся на родину после четырехмесячного отпуска. Сначала у пациента наблюдались симптомы менингита. Однако врачи провели тест и выяснили причину заболевания.
Сообщается, что мужчина скончался. До этого пациента в Южной Корее не было зафиксировано случаев первичного амебного менингоэнцефалита. Поскольку заболевание не передается от человека к человеку, опасности эпидемии нет, заявили в ведомстве. Однако южнокорейцам напомнили, что пить воду и плавать в местах, где обитает неглерия Фоулера, не следует.
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