Девочка родилась с внутренними органами вне брюшной полости

У жителей австралийского штата Квинсленд Ханны и Саймона Кокс родилась дочь с внутренними органами вне брюшной полости. Об этом сообщает 9Honey.

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На 12-й неделе беременности Ханна узнала, что у ее ребенка омфалоцеле (эмбриональная грыжа) — редкая аномалия развития, при которой грыжевой мешок с внутренними органами оказывается вне брюшной полости. На 39-й неделе беременности команда из десяти хирургов, анестезиологов, неонатологов, акушерок и медперсонала провела женщине кесарево сечение. После рождения ребенка сразу отвезли в реанимацию. Мать смогла увидеть новорожденную дочь лишь спустя несколько часов.

«Она была обмотана пластиком, повсюду были шнуры и провода», — вспоминает Ханна.

Несмотря на опасения врачей, девочка, которую назвали Элси, выжила. Первоначально планировалось провести операцию и поместить выпяченные органы в брюшную полость, но этому помешало состояние новорожденной. Вместо операции грыжевой мешок с органами покрыли мазью и перебинтовали, чтобы поверх него могла вырасти кожа.

Спустя время печень и желудок девочки сами вернулись в брюшную полость под действием силы тяжести. Сейчас Элси может лежать на животе и двигаться. Она хорошо усваивает твердую пищу, однако ей по-прежнему требуется назогастральный зонд, через который подаются дополнительные питательные вещества.