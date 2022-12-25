Врач рассказал, как снизить давление без таблеток

«Убираем на дальнюю полку соль. Надо снизить потребление «белой смерти» до 5 граммов в сутки. Для сравнения: две сосиски – это уже край суточной нормы», – пишет Олег Абакумов в своем телеграм-канале.

Специалист не рекомендует употреблять алкоголь «после тяжелого дня» и советует сократить количество выкуренных в день сигарет. Абакумов уточнил, что для эффективной борьбы с повышенным давлением нужно добавить в рацион овощей и фруктов, а также начать заниматься физической активностью. Врач уверен, что если соблюдать эти рекомендации, то давление точно упадет на 5–10 делений в тонометре.