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59 минут назад

Онколог объяснил, как организм разрушается при раке

Вечерняя Москва

Рак тяжело диагностировать на ранних стадиях, так как его симптомы начинают проявляться не сразу. Об этом рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

Онколог объяснил, как организм разрушается при раке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, злокачественные клетки могут делать так, что обнаружить их очень сложно.

— Любая клетка нашего организма имеет свой жизненный цикл. После этого она умирает, и вместо нее появляется такая же клетка. Раковая клетка не погибает, она продолжает жить дальше, — объяснил специалист.

На начальных стадиях опухоль может не мешать человеку, однако когда здоровым клеткам не будет хватать питательных веществ, начнут проявляться первые симптомы. При этом рак отбирает значительную часть питательных веществ у органов, поэтому на конечных этапах человек худеет и теряет мышечную массу, пишут «Известия».

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