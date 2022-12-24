Онколог объяснил, как организм разрушается при раке

Рак тяжело диагностировать на ранних стадиях, так как его симптомы начинают проявляться не сразу. Об этом рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

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По его словам, злокачественные клетки могут делать так, что обнаружить их очень сложно.

— Любая клетка нашего организма имеет свой жизненный цикл. После этого она умирает, и вместо нее появляется такая же клетка. Раковая клетка не погибает, она продолжает жить дальше, — объяснил специалист.