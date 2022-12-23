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31 минуту назад

Назван возраст, когда увеличивается продолжительность сна

Мира Маркина

Если вам кажется, что с возрастом спать хочется больше, то это вариант нормы. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона. Соответствующая статья появилась в журнале PLOS Medicine.

Назван возраст, когда увеличивается продолжительность сна
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Авторы исследования провели опрос среди 730 тысяч мужчин и женщин, живущих в 63 странах. Выяснилось, что люди в возрасте от 30 до 50 лет в среднем спят менее семи часов каждую ночь. Но после 50-60 лет продолжительность сна увеличилась.

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Также ученые в результате исследования определили, что в некоторых странах Восточной Европы и на Балканах люди в принципе спят на 20-40 минут дольше вне зависимости от возраста. Например, в Албании и Чехии.

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