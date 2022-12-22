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2 часа назад

Эндокринолог Тананакина рассказала, как похудеть перед Новым годом

Мира Маркина

Эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО рассказала, как сбросить лишние килограммы перед Новым годом.

Эндокринолог рассказала, как похудеть перед Новым годом
Фото: UnsplashUnsplash

Медик посоветовала налегать на овощные супы, которые насыщают, но при этом не отражаются на фигуре:

"Легкие супы на вторичном бульоне занимают объем в желудке, растягивая его, что позволяет быстрее насытиться. А низкая энергетическая плотность данного блюда не перегружает калориями".

Врач также рассказала о разгрузочных днях на супах. В состав таких супов должны входить овощи и зелень, а вот соль и приправы нужно использовать в минимальном количестве. Лучше всего отдавать предпочтение брокколи, сельдерею, цветной капусте и спарже.

Нутрициолог Афинская посоветовала овощные супы для похудения

Мясо лучше заменить на рыбу, поскольку она легче переваривается. К наименее жирным сортам относятся треска, сайда, хек и минтай.

В заключение медик рекомендовала отказаться от пирожных, конфет и выпечки.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как избежать несварения в новогоднюю ночь.

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