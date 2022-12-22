Эндокринолог рассказала, как похудеть перед Новым годом

Эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО рассказала, как сбросить лишние килограммы перед Новым годом.
Медик посоветовала налегать на овощные супы, которые насыщают, но при этом не отражаются на фигуре:
"Легкие супы на вторичном бульоне занимают объем в желудке, растягивая его, что позволяет быстрее насытиться. А низкая энергетическая плотность данного блюда не перегружает калориями".
Врач также рассказала о разгрузочных днях на супах. В состав таких супов должны входить овощи и зелень, а вот соль и приправы нужно использовать в минимальном количестве. Лучше всего отдавать предпочтение брокколи, сельдерею, цветной капусте и спарже.
Мясо лучше заменить на рыбу, поскольку она легче переваривается. К наименее жирным сортам относятся треска, сайда, хек и минтай.
В заключение медик рекомендовала отказаться от пирожных, конфет и выпечки.
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