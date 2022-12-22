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37 минут назад

Эндокринолог Лазуренко назвала напитки, которые вредно пить ночью

Мира Маркина

Эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко назвала напитки, которые не стоит пить ночью.

Эндокринолог назвала напитки, которые вредно пить ночью
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, прежде всего в ночное время суток следует отказаться от сладких газированных напитков. Большое количество глюкозы, содержащейся в них, может спровоцировать задержку жидкости в организме.

Тонизирующие напитки вроде кофе и зеленого чая также не лучший выбор ночью – они снижают уровень дофамина и других гормонов, ответственных за спокойное состояние организма.

Диетолог рассказала, какие напитки полезны зимой

Пациентам с сахарным диабетом, избыточным весом, синдромом раздраженного кишечника и гастритом противопоказаны соки и смузи.

Врач посоветовала пить вечером и ночью успокаивающие травяные сборы и теплую воду. Однако излишне налегать на жидкость не стоит, чтобы не спровоцировать отечность утром.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог раскрыла напитки, вызывающие обезвоживание.

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