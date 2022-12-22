Эндокринолог назвала напитки, которые вредно пить ночью

Эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко назвала напитки, которые не стоит пить ночью.

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По словам эксперта, прежде всего в ночное время суток следует отказаться от сладких газированных напитков. Большое количество глюкозы, содержащейся в них, может спровоцировать задержку жидкости в организме.

Тонизирующие напитки вроде кофе и зеленого чая также не лучший выбор ночью – они снижают уровень дофамина и других гормонов, ответственных за спокойное состояние организма.

Пациентам с сахарным диабетом, избыточным весом, синдромом раздраженного кишечника и гастритом противопоказаны соки и смузи.

Врач посоветовала пить вечером и ночью успокаивающие травяные сборы и теплую воду. Однако излишне налегать на жидкость не стоит, чтобы не спровоцировать отечность утром.