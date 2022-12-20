Ученые нашли способ сокращения мышечного старения

Деградация мышц и потеря их массы и силы — факторы, сопровождающие процесс старения. Его можно сократить с помощью контроля керамидов. Об этом заявили швейцарские исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Nature Aging.

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Специалисты провели исследование на мышах. Они заметили, что

с возрастом мышцы насыщаются керамидами, которые используются в средствах по уходу за кожей.

В ходе экспериментов выяснилось, что с возрастом мышцы накапливают белки, необходимые для преобразования жирных кислот и аминокислот в керамиды. Соответсвенно, если сократить избыток керамидов, то удастся предотвратить возрастное снижение мышечной функции.

После эксперты изучили этот подход на людях. В исследовании приняли участие несколько тысяч 70- и 80-летних респондентов.

У 25 процентов испытуемых была обнаружена приводящая к уменьшению выработки сфинголипидов в мышцах форма гена. Эти люди отличались большей выносливостью и силой.

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