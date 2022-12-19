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44 минуты назад

Ученые обнаружили способ избавления от тремора при болезни Паркинсона

Мира Маркина

Особый способ стимуляции мозга может стать ключом к лечению тремора при болезни Паркинсона. Соответствующее заявление сделал старший научный сотрудник РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Олег Подгорный в беседе с “Газетой.ру”.

Обнаружен способ избавления от тремора при болезни Паркинсона
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Болезнь Паркинсона имеет неприятный симптом, который напрямую отражается на жизни пациентов с этим синдромом. В стадии развития пациент утрачивает способность к самообслуживанию из-за тремора. Когда препараты не могут справляться с этим, можно прибегнуть к глубокой стимуляции мозга, объясняет ученый.

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Операция проводится так: в мозг пациента вживляются электроды. Их располагают в тех областях, которые несут ответственность за координацию движений. Но благодаря открытиям в термогенетике этот метод можно сделать неинвазивным.

“Доставив термочувствительные рецепторы с помощью генно-инженерных технологий в нужные области мозга, мы сможем стимулировать там нервные клетки небольшим нагревом с помощью так называемого фокусного ультразвука высокой интенсивности”, – объясняет Подгорный.

При этом излучатель ультразвука будет находиться снаружи. А это значит, что процедура не потребует операции.

По словам ученых, в РНИМУ им. Н. И. Пирогова планируют эксперименты с применением термогенетики на животных моделях болезни Паркинсона, а также эпилепсии.

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