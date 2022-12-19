Помогают ли увлажнители воздуха при гриппе

«Я за (Увлажнители. – Прим. ред.). С наступлением отопительного сезона сухость воздуха возрастает, а увлажнители дают возможность облегчить дыхание, увлажняя слизистые», – рассказала Ольга Мамаева.

Также врач напомнила, что в период высокой заболеваемости очень важно не забывать соблюдать элементарные нормы гигиены: мыть руки, избегать больших скоплений людей и по возможности надевать маску.