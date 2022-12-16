Терапевт, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко предупредила, что ожирение провоцирует развитие таких смертельных болезней, как диабет, остеоартрит, инфаркт. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".
Помимо перечисленных проблем люди с ожирением могут столкнуться с нарушением обмена веществ, проблемами с печенью, раком эндометрия, груди, яичников, простаты, печени, желчного пузыря, почек, кишечника.
Однако эксперт отметила, что около 40 процентов людей с лишним весом не имеют проблем со здоровьем и вписываются в концепцию метаболически здорового ожирения.
Но если ожирение сопровождается рядом проблем со здоровьем, то похудение является единственным выходом:
"По данным ученых из Канады, если человек с ожирением теряет пять-семь процентов лишнего веса, у него нормализуется артериальное давление, улучшается гликемический и липидный профиль. Если же похудеть на 7-15 процентов, то можно снизить риск поражения почек, апноэ во сне, и депрессии, То есть, нет ожирения — нет и заболевания, связанного с ожирением".
При этом, по словам, Павличенко, быстрое похудение из-за диет может сопровождаться изменением метаболизма холестерина и увеличением риска желчнокаменной болезни, поэтому не стоит сбрасывать более килограмма веса в неделю.