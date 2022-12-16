"По данным ученых из Канады, если человек с ожирением теряет пять-семь процентов лишнего веса, у него нормализуется артериальное давление, улучшается гликемический и липидный профиль. Если же похудеть на 7-15 процентов, то можно снизить риск поражения почек, апноэ во сне, и депрессии, То есть, нет ожирения — нет и заболевания, связанного с ожирением".