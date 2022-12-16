Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Терапевт Павличенко заявила о риске смертельных болезней при ожирении

Мария Иглина

Терапевт, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Светлана Павличенко предупредила, что ожирение провоцирует развитие таких смертельных болезней, как диабет, остеоартрит, инфаркт. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Лентой.ру".

Помимо перечисленных проблем люди с ожирением могут столкнуться с нарушением обмена веществ, проблемами с печенью, раком эндометрия, груди, яичников, простаты, печени, желчного пузыря, почек, кишечника.

Однако эксперт отметила, что около 40 процентов людей с лишним весом не имеют проблем со здоровьем и вписываются в концепцию метаболически здорового ожирения.

Терапевт назвал симптомы проблем с желчным пузырем

Но если ожирение сопровождается рядом проблем со здоровьем, то похудение является единственным выходом:

"По данным ученых из Канады, если человек с ожирением теряет пять-семь процентов лишнего веса, у него нормализуется артериальное давление, улучшается гликемический и липидный профиль. Если же похудеть на 7-15 процентов, то можно снизить риск поражения почек, апноэ во сне, и депрессии, То есть, нет ожирения — нет и заболевания, связанного с ожирением".

При этом, по словам, Павличенко, быстрое похудение из-за диет может сопровождаться изменением метаболизма холестерина и увеличением риска желчнокаменной болезни, поэтому не стоит сбрасывать более килограмма веса в неделю.

Ранее кардиолог объяснил, кому грозит холодовой инфаркт.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители