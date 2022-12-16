Выяснилось, кому грозит холодовой инфаркт

Холодовой инфаркт – это сердечный приступ, вызванный сильными морозами. О том, как его избежать, в беседе с aif.ru рассказал врач-кардиолог Егор Новиков.

Эксперт объяснил, что приступ происходит, как правило, в момент, когда человек выходит из теплого помещения на мороз.

Из-за резкого перепада температуры происходит спазм артерий или рефлекторный спазм сосудов сердца, уточнил он.

По словам специалиста, наиболее подвержены холодовому инфаркту курильщики и испытывающие хронический стресс люди. Так что основной профилактикой заболевания является здоровый образ жизни и теплая одежда.

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