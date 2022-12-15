Врач-фониатр предупредила об опасности крика

Врач-фониатр Лилия Будейкина предупредила об опасности крика в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам врача, у тех, кто регулярно повышает голос, могут развиваться болезни гортани. В частности, могут образовываться доброкачественные образования в гортани, которые удаляют под наркозом.

Фониатор назвала певческие узелки болезнью крикунов. Так, у эмоциональных детей часто находят мягкие узелки на голосовых складках. Они лечатся консервативно. А у тех взрослых, которые слишком много кричат, такие узелки бывают твердыми и удаляются под наркозом.

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