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1 час назад

Врач Поташева назвала неожиданную причину боли в пояснице

Диана Товсепова

В программе «О самом главном» с телеведущим Александром Мясниковым врач -гастроэнтеролог Алена Поташева назвала неочевидную причину боли в пояснице.

По ее словам, если боль в пояснице возникает после употребления спиртных напитков, то стоит проверить поджелудочную железу.

Так, врач объяснила, что на поджелудочную железу алкоголь влияет гораздо негативнее, чем жирная пища.

Во избежание панкреатита, врач посоветовала перед большими застольями голодать, чтобы за столом меньше налегать на жирную пищу.

По словам диетолога, полезной заменой газировки станут ягодные морсы и минеральную воду, а для заправки салатов майонез стоит заменять кокосовым маслом.

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Ранее мы писали о том, как минимизировать вред от алкоголя.

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