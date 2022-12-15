Минздрав составил список запрещенных слов для медиков

Документ содержит рекомендации для составления диалога с пациентом во время дистанционных консультаций. В нём содержится перечень слов и фраз, которые говорить недопустимо, а также рассказывается о нежелательных интонациях во время общения. Медикам стоит избегать оценочных суждений, неприкрытых и прикрытых оскорблений, бессмысленных реплик.

Фото: Сибмеда Сибмеда

ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава опубликовал рекомендации по ведению дистанционной записи на приём к врачу – о них рассказал «Коммерсант». Авторы документа подчёркивают, что главной задачей медиков и персонала медучреждений является решение медицинской проблемы пациента. И решать эту задачу следует с момента обращения пациента через канал записи. Сотрудникам колл-центра следует использовать скрипты разговора или речевые модули для грамотного ответа пациенту по любым вопросам, включая возражения, жалобы и т.д.

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В рекомендациях приводится список запрещённых слов, «фраз-провокаторов», от которых следует отказаться. Так, в списке запрещённых слов оказались обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина». Их следует заменять на имя пациента или просто использовать местоимение «вы».

Недопустимой считается фраза «ваша проблема». Вместо неё можно сказать «наш вопрос» или «наша с вами ситуация». Вместо фраз-обвинений, например, «это же не я вас неправильно проконсультировала» или «что вас ещё не устраивает» – следует извиниться и уточнить «чем я могу ещё помочь».

Запрещены уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем».

Нельзя использовать в диалоге интонации, выдающие безучастность, безразличие, безответственность, безынициативность. Любые оценочные суждения, скрытые или прямые оскорбления, а также фразы, не несущие конкретного смысла – запрещены.