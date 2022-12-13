Выяснилось, какой холестерин повышает риск инфаркта и инсульта

Ученые определили, что липопротеин-А при высоких концентрациях в крови существенно повышает риск инфаркта и инсульта у гипертоников. Исследование опубликовано в журнале Hypertension.

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Авторы наблюдали за здоровьем 6,6 тыс. жителей США, принявших участие в проекте MESA, который вели в 2001-2017 годах. Его цель заключалась в том, чтобы выяснить, как атеросклероз протекает у разных этнических и расовых групп.

Так из всех наблюдавшихся инфаркты и инсульты перенесли 800 человек. Высокие концентрации липопротеина-А почти удваивали риск развития инсультов и инфарктов.

Сообщается, что это происходило только тогда, когда у пациентов уже сформировалась гипертония. При нормальном же артериальном давлении высокие концентрации Lp(a) всего на девять процентов повышали вероятность развития сбоев в работе сердца и сосудов. А даже небольшое увеличение в доле липопротеина-А в организме гипертоников повышало риск развития инсультов и инфарктов примерно на 66%.

Ученые продолжат исследование, чтобы понять, почему это вещество настолько негативно влияет на здоровье.