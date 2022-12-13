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2 часа назад

В Роспотребнадзоре перечислили пять правил защиты от гриппа

Катерина Саломе

Сейчас, в сезон гриппа, особенно важно бережно относиться к своему здоровью. Специалисты федерального Роспотребнадзора раскрыли россиянам пять правил защиты от ОРВИ. Об этом сообщает DON24.RU.

Эксперты рекомендуют как можно чаще производить дезинфекцию: мыть руки с мылом, а домашние поверхности с моющими – с бытовыми моющими средствами. Также, по их словам, важно носить маску в общественных местах и не забывать прикрывать дыхательные органы платком при кашле и чихании.

Врач развеял миф о необходимости пропотеть при лечении ОРВИ

Специалисты утверждают, что для поднятия иммунитета необходимо соблюдать здоровый образ жизни. А это значит не забывать про регулярные физические нагрузки, спать не менее восьми часов в сутки и правильно питаться.

В случае возникновения первых симптомов следует остаться дома и вызвать врача. В ведомстве настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. А в случае, если заболел кто-то из членов семьи, необходимо изолировать человека в другую комнату.

Ранее мы писали о том, что академик назвал период пика заболеваемости гриппом.

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