В Роспотребнадзоре перечислили пять правил защиты от гриппа

Сейчас, в сезон гриппа, особенно важно бережно относиться к своему здоровью. Специалисты федерального Роспотребнадзора раскрыли россиянам пять правил защиты от ОРВИ. Об этом сообщает DON24.RU.

Эксперты рекомендуют как можно чаще производить дезинфекцию: мыть руки с мылом, а домашние поверхности с моющими – с бытовыми моющими средствами. Также, по их словам, важно носить маску в общественных местах и не забывать прикрывать дыхательные органы платком при кашле и чихании.

Специалисты утверждают, что для поднятия иммунитета необходимо соблюдать здоровый образ жизни. А это значит не забывать про регулярные физические нагрузки, спать не менее восьми часов в сутки и правильно питаться.

В случае возникновения первых симптомов следует остаться дома и вызвать врача. В ведомстве настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением. А в случае, если заболел кто-то из членов семьи, необходимо изолировать человека в другую комнату.

Ранее мы писали о том, что академик назвал период пика заболеваемости гриппом.