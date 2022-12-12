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2 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя в случае заболевания гриппом

RT на русском

На фоне роста заболеваемости гриппом в России Роспотребнадзор выпустил напоминание для граждан, как вести себя в случае инфицирования.

В Роспотребнадзоре назвали главную ошибку при гриппе
Фото: pxhere.compxhere.com

В ведомстве предупредили, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо соблюдать постельный режим, пить много воды и включить в свой ежедневный рацион фрукты и овощи, пишет neva.today.

«Самая главная ошибка многих заключается в приёме антибиотиков в первые дни болезни. Важно помнить, что данный вид препаратов направлен на борьбу с бактериями, но не с вирусами. В противном случае нарушается стабильность микрофлоры и ослабевает иммунитет», — сказано в сообщении.

Для гриппа Н1N1 характерно раннее появление осложнений, которые могут развиваться уже на второй-третий день болезни, сообщает со ссылкой на ведомство «Вслух.ру».

Среди них лидирует вирусная пневмония. Возможны осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отиты, риниты, трахеиты), со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардиты, перикардиты), нервной системы (менингиты, энцефалиты, невралгии). Вероятны обострения хронических заболеваний.

Ранее старший научный сотрудник Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России Мкртыч Оганнисян рассказал о пользе закаливания для иммунитета.

Новости,Роспотребнадзор,
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