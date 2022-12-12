Трихолог назвал продукты, провоцирующие облысение

Потерю волос может спровоцировать несбалансированное питание, убеждены трихолог Яннис Джанцидес и специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем. Статья экспертов о продуктах, вызывающих алопецию, появилась на портале She Finds.

На первом месте “отрицательного топа” у специалистов оказались чипсы, сладости, газированные напитки, чрезмерно соленая пища. Жир, избыток натрия, а также глюкозы способствуют не только облысению, но и появлению перхоти.

Не меньший вред густоте волос наносят суши. По мнению авторов статьи, это традиционное японское блюдо влияет на гиперсекрецию кожного жира. А некоторые виды рыбы-ингредиенты могут содержать ртуть. Например, акула и рыба-меч.

“Основная причина в том, что ртуть вступает в реакцию с цинком, который есть в нашем организме. Цинк — это металл, который способствует росту волос, а ртуть негативно влияет на этот процесс”, — пояснил трихолог.

Продукты, содержащие витамин А, наоборот способствуют укреплению волосяного покрова. Например, листовая зелень и яйца, сладкий картофель. Их лучше добавить в свой рацион, заключили эксперты.

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