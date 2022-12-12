Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
33 минуты назад

Сомнолог Полуэктов назвал лучшую позу для сна

Мира Маркина

Беспокойный сон и некачественный ночной отдых могут стать причиной многих проблем со здоровьем. Например, возникновения патологий сердца и сосудов. Как лучше спать, чтобы не допустить этого, “Аргументам и фактам” рассказал сомнолог Михаил Полуэктов.

Наиболее вредной позой для сна эксперт назвал лежание на спине. А вот сон на боку наоборот – способствует оттоку токсинов, считается профилактикой храпа и апноэ.

Болезни, о которых предупреждает храп: видео

Но что делать, если вы привыкли спать на спине? Поможет теннисный мячик, отвечает эксперт. На задней части одежды для сна должен быть кармашек, в который можно поместить мячик. При переворачивании на спину во все, вы испытаете дискомфорт и вернетесь к правильной позе.

Ранее “Рамблер” писал, как не простудиться зимой, если вы любите активный отдых.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители