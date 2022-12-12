Беспокойный сон и некачественный ночной отдых могут стать причиной многих проблем со здоровьем. Например, возникновения патологий сердца и сосудов. Как лучше спать, чтобы не допустить этого, “Аргументам и фактам” рассказал сомнолог Михаил Полуэктов .

Наиболее вредной позой для сна эксперт назвал лежание на спине. А вот сон на боку наоборот – способствует оттоку токсинов, считается профилактикой храпа и апноэ.

Но что делать, если вы привыкли спать на спине? Поможет теннисный мячик, отвечает эксперт. На задней части одежды для сна должен быть кармашек, в который можно поместить мячик. При переворачивании на спину во все, вы испытаете дискомфорт и вернетесь к правильной позе.