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1 час назад

Ученые нашли причину хронической усталости в мозге

Мира Маркина

Ученые из Университета Саншайн-Кост решили найти причину возникновения синдрома хронической усталости и проверить гипотезу о связи заболевания с уровнем энергии. Результаты их исследования обнародованы в журнале Frontiers in Neurology.

Ученые нашли причину хронической усталости в мозге
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Нейробиологи пригласили для эксперимента 300 мужчин и женщин с хронической усталостью, фибромиалгией. Некоторые добровольцы столкнулись с длительным выздоровлением от COVID-19. Но были и здоровые участники – контрольная группа.

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Всем им предложили решать когнитивные задачи в МРТ аппарате. Ученым удалось выяснить, что мозг регулирует кровоток в соответствии со своими потребностями в энергии.

Пока говорить о подтверждении гипотезы рано, убеждены ученые. Они намерены продолжить исследование с большим количеством добровольцев. Вероятно, результаты работы могут быть использованы для создания структуры распределенных кластеров мозга, которые станут биомаркерами для прогнозировать синдрома хронической усталости.

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