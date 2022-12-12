Врач Мясников сообщил, как бороться с камнями в почках

Камни в почках чаще всего появляются у мужчин и женщин до 70 лет, однако их образование можно предотвратить. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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Камни в почках могут доставить массу неудобств, особенно для людей пожилого возраста. По статистике, это заболевание атакует около 20 % мужчин и 9 % женщин не старше 70 лет. По словам Александра Мясникова, предотвратить возникновение камней можно, но для этого нужно скорректировать питьевой режим.

«Есть данные, что клюквенный сок обладает обеззараживающим эффектом. А вот от сока грейпфрута стоит отказаться, так как он усиливает камнеобразование», – подметил врач.

Врач посоветовал пить больше воды, особенно в случае, если камень уже есть. Как он отметил в телепрограмме «О самом главном», в день следует потреблять столько жидкости, чтобы выделялось не менее двух литров мочи.