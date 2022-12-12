Эндокринолог пояснила, чем грозит недостаток витамина А

Витамин А — это собирательный термин. Он означает группу химически сходных веществ — ретиноидов, необходимых для поддержания оптимальной работы организма. При их недостатке страдают волосы, зрение, кожа. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ольга Бурдиловская.

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Эксперт пояснила, что витамин А поддерживает здоровье кожи и функции слизистых оболочек, участвует в формировании хрящевой и костной ткани, обеспечивает нормальное зрение. Кроме того, он обеспечивает хороший иммунитет.

Ключевым источником витамина А выступает красный перец, зеленый лук, тыква, томаты, зеленые и желтые овощи. Также он содержится в бобовых, рыбьем жире, печени, молочных продуктах.