Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

Врач назвала пять причин постоянного озноба

Мослента

Пять причин постоянного озноба назвала «Мосленте» врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Сбой в теплорегуляции, по ее словам, может быть обусловлен нарушениями в работе щитовидной железы и надпочечников.

Врач назвала пять причин постоянного озноба
Фото: МослентаМослента

«Центральное звено, которое регулирует, будет нам холодно или жарко, — это гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или высокой, он посылает сигналы мышцам, органам, железам и нервной системе. Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции — щитовидную железу и надпочечники», — рассказала эксперт.

Кроме того, повышенная чувствительность к холоду может появиться из-за недостатка в организме некоторых микроэлементов, в частности, витаминов В9, В12 и железа. К другим патологиям, вызывающим озноб при нормальной температуре воздуха, Юзуп отнесла сахарный диабет и инсулинорезистентность, заболевания периферических сосудов и анорексию.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители