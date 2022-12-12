Врач назвала пять причин постоянного озноба

«Центральное звено, которое регулирует, будет нам холодно или жарко, — это гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или высокой, он посылает сигналы мышцам, органам, железам и нервной системе. Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции — щитовидную железу и надпочечники», — рассказала эксперт.