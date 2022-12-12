Как помочь организму при высоком атмосферном давлении

«Очень важен правильный здоровый сон, то есть ложиться нужно не позже 22 часов. Соблюдать режим труда и отдыха, то есть на работе стараться не переутомляться. А если есть возможность в эти дни все-таки отдохнуть, взять выходной, то это будет идеально для людей, которые точно знают, что они в эти дни подвержены чувствительности», – сказала доктор.