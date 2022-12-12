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4 часа назад

Как помочь организму при высоком атмосферном давлении

Мир24

В начале декабря в России был установлен рекорд показателей атмосферного давления – оно было невероятно высоким. Это оказало влияние на многих людей. На «барическою гору» удалось взобраться не всем – многие люди отмечали плохое самочувствие, скачки артериального давления, проблемы с сердцем.

Как помочь организму при высоком атмосферном давлении
Фото: Мир24Мир24

Врач-терапевт Надежда Скоморовская в интервью для «МИР 24» рассказала, как же помочь в такие дни своему организму, если подобное повторится снова.

«Очень важен правильный здоровый сон, то есть ложиться нужно не позже 22 часов. Соблюдать режим труда и отдыха, то есть на работе стараться не переутомляться. А если есть возможность в эти дни все-таки отдохнуть, взять выходной, то это будет идеально для людей, которые точно знают, что они в эти дни подвержены чувствительности», – сказала доктор.

Она также добавила, что необходимо увеличить потребление жидкости. Но не в виде минеральной воды. Хорошо пить компот, морс – напитки, обогащенные калием и магнием.

«Должно быть исключение алкоголя, минеральной воды. Если говорить про еду, то это должны быть легкие бульоны, желательно рыбные, не мясные тяжелые. Жареное, острое и жирное, соответственно, тоже исключить», – добавила специалист.

Она обратила внимание на то, что каждый человек должен знать свои диагнозы и своевременно обращаться за медицинской помощью. И при недомоганиях, стрессах, скачках давления нужно обращаться к врачу. Он подберет правильную медикаментозную терапию препаратами, связанными с тонусом сосудов.

«Физические нагрузки в эти дни должны быть минимизированы. Если вы активно занимаетесь спортом и являетесь гипертоником, то физические нагрузки в эти дни желательно исключить. Оставляем прогулки по свежему воздуху», – заключила врач.

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