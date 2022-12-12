Эндокринолог перечислила плюсы и минусы горячей ванны

Плюсы и минусы принятия горячей ванны перечислила в своем Telegram -канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, такой способ купания помогает снизить стресс, болевые ощущения и улучшить настроение.

«Основной плюс ванны в ее гипертермическом воздействии. Сосуды расширяются, кровоток разгоняется, частота сердечных сокращений увеличивается на 40-50 процентов, поступает больше кислорода. Снижается уровень кортизола, улучшается обмен веществ. С потом выходят токсины и шлаки, организм обновляется», — написала она.

Из минусов Павлова выделила сухость кожи после принятия ванны, появление раздражений и шелушений. Кроме того, она не полезна с точки зрения гигиены, так как человек длительное время лежит в том, что с себя смыл.