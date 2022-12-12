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4 часа назад

Эндокринолог перечислила плюсы и минусы горячей ванны

Мослента

Плюсы и минусы принятия горячей ванны перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, такой способ купания помогает снизить стресс, болевые ощущения и улучшить настроение.

Эндокринолог перечислила плюсы и минусы горячей ванны
Фото: МослентаМослента

«Основной плюс ванны в ее гипертермическом воздействии. Сосуды расширяются, кровоток разгоняется, частота сердечных сокращений увеличивается на 40-50 процентов, поступает больше кислорода. Снижается уровень кортизола, улучшается обмен веществ. С потом выходят токсины и шлаки, организм обновляется», — написала она.

Из минусов Павлова выделила сухость кожи после принятия ванны, появление раздражений и шелушений. Кроме того, она не полезна с точки зрения гигиены, так как человек длительное время лежит в том, что с себя смыл.

Эндокринолог добавила, что долгое нахождение в слишком горячей воде снижает уровень сахара, вызывает нарушение PH-баланса в женских половых органах и скачки давления.

«Поэтому рекомендуется лежать в воде с температурой не выше 38 градусов, не более 15 минут», — уточнила Павлова.

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