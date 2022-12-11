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2 часа назад

Невролог Мацокин: онемение рук и ног может быть симптомом опасных болезней

Мира Маркина

Руки и ноги могут неметь из-за сердечной недостаточности, полиартрита, полиневропатии и других серьезных заболеваний. Об этом "Газете.ру" рассказал Игорь Мацокин, невролог Игорь Мацокин.

Невролог: онемение рук и ног может быть опасным симптомом
Фото: PxherePxhere

Если онемение в конечностях временное, оно, скорее всего, связано с неудобным положением. В случае, когда оно появляется часто и прогрессирует, симптом может сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Врач предупредил, что симптом может свидетельствовать о спазме или патологии сосудов, болезней сердца, головного или спинного мозга.

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"Онемение может говорить о сердечной недостаточности, полиартрите, полиневропатии, поражениях головного и спинного мозга, нервно-мышечных заболеваниях, дефиците витамина В12, а также о гормональных нарушениях, таких как болезни щитовидной железы или сахарный диабет", — объяснил Мацокин.

Невролог напомнил, что, если онемение, покалывание, жжение, ощущение похолодания и другие изменения чувствительности возникают часто или сохраняются долгое время, необходимо обратиться к врачу.

Ранее "Рамблер" писал, в чем опасность внезапного онемения конечностей.

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