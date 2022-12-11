Терапевт назвала самые эффективные способы бросить курить

Существует множество различных способов отказаться от такой вредной привычки как курение. В беседе с порталом «Прайм» врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова назвала наиболее эффективный.

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Специалист напомнила, чем чревато продолжительное курение: атеросклерозом, онкологией и заболеваниями легких. По ее словам, лучше всего отказаться от убивающей привычки помогут отказ от сигарет, никотинозамещение и психотерапия.

Первый способ будет эффективен для людей с развитой силой волей и отсутствием физической зависимости от никотина, отметила врач. А пластыри, жвачки, испарители, по ее словам, помогут избавиться от психологической зависимости. Не стоит также отказываться от медикаментозного лечения, которое является частью психотерапевтических методов, резюмировала эксперт.