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1 час назад

Терапевт Кадырова назвала самые эффективные способы бросить курить

Катерина Саломе

Существует множество различных способов отказаться от такой вредной привычки как курение. В беседе с порталом «Прайм» врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова назвала наиболее эффективный.

Терапевт назвала самые эффективные способы бросить курить
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалист напомнила, чем чревато продолжительное курение: атеросклерозом, онкологией и заболеваниями легких. По ее словам, лучше всего отказаться от убивающей привычки помогут отказ от сигарет, никотинозамещение и психотерапия.

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Первый способ будет эффективен для людей с развитой силой волей и отсутствием физической зависимости от никотина, отметила врач. А пластыри, жвачки, испарители, по ее словам, помогут избавиться от психологической зависимости. Не стоит также отказываться от медикаментозного лечения, которое является частью психотерапевтических методов, резюмировала эксперт.

Ранее мы писали о том, что названы типы рака, которые вызывает курение.

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