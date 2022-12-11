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2 часа назад

Кардиологи опровергли миф, что плавать в ледяной воде полезно

Мира Маркина

Американская кардиологическая ассоциация предупредила, что моржевание связано с рисками для здоровья, а его польза не доказана. Сообщение опубликовал сайт ассоциации.

Кардиологи: плавать в ледяной воде опасно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если человек внезапно окунется в воду холоднее 15,5 градусов Цельсия, он меньше чем через минуту может умереть от холодового шока. Из-за внезапного погружения в холодную воду быстро учащаются дыхание и сердечные сокращения, а также увеличивается артериальное давление.

Когда человек находится в холодной воде более длительное время, кровь устремляется от конечностей к центру тела, чтобы защитить жизненно важные органы. Руки и ноги остаются без нормальной циркуляции, можно потерять силы и координацию.

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Согласно данным некоторых исследований, ванны со льдом или зимнее плавание могут снизить воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но другие исследования доказывают, что длительное погружение в холодную воду может вызвать повреждение сердечной мышцы.

Здоровым людям, которые хотят моржевать, следует медленно адаптироваться к холодной воде, начинать с холодного душа или ванн дома. Кроме того, важно участвовать в заплывах, где дежурят медики и можно быстро согреться.

Ранее "Рамблер" рассказывал, правда ли, что закаленные люди болеют меньше.

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