Кардиологи: плавать в ледяной воде опасно

Американская кардиологическая ассоциация предупредила, что моржевание связано с рисками для здоровья, а его польза не доказана. Сообщение опубликовал сайт ассоциации.

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Если человек внезапно окунется в воду холоднее 15,5 градусов Цельсия, он меньше чем через минуту может умереть от холодового шока. Из-за внезапного погружения в холодную воду быстро учащаются дыхание и сердечные сокращения, а также увеличивается артериальное давление.

Когда человек находится в холодной воде более длительное время, кровь устремляется от конечностей к центру тела, чтобы защитить жизненно важные органы. Руки и ноги остаются без нормальной циркуляции, можно потерять силы и координацию.

Согласно данным некоторых исследований, ванны со льдом или зимнее плавание могут снизить воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но другие исследования доказывают, что длительное погружение в холодную воду может вызвать повреждение сердечной мышцы.