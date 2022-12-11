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3 часа назад

Стоматолог объяснил, кому точно нельзя ставить виниры

Секрет Фирмы

Скорректировать форму зубов и обелить улыбочку людям помогают виниры. Это такие тонкие и лёгкие пластинки, которые накладывают на видимую поверхность зуба, чтобы скрыть его недостатки. В отличие от брекетов, виниры со стороны практически не видно. Этим они так привлекают людей. Вот только ставить накладки можно далеко не всем, сказал врач-ортопед Роман Бирюков. Среди противопоказаний — кариес и ночной скрежет зубами.

Стоматолог объяснил, кому точно нельзя ставить виниры
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Бирюкова, виниры устанавливать можно только на здоровые зубы. Не должно быть кариеса, серьёзных проблем с прикусом, пародонтита, пародонтоза, гингивита и отсутствующих зубов.

Также виниры нельзя ставить людям с тонкой эмалью и сколами на зубах. Ночное скрежетание зубами (бруксизм) — тоже в списке противопоказаний. Наконец, не стоит устанавливать пластинки тем, у кого есть пломбы и кому ранее удаляли зубной нерв.

Врач подчеркнул, что виниры нужны в первую очередь для решения эстетических задач. Проще говоря, для красивой улыбки. Они могут помочь при неправильной форме зуба, наличии трещин на эмали, незначительных нарушениях прикуса.

Чтобы зубы не испортились раньше времени, нужно меньше есть продукты с сахаром. О самых вредных для эмали сладостях мы рассказывали здесь.

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