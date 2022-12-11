Стоматолог объяснил, кому точно нельзя ставить виниры

Скорректировать форму зубов и обелить улыбочку людям помогают виниры. Это такие тонкие и лёгкие пластинки, которые накладывают на видимую поверхность зуба, чтобы скрыть его недостатки. В отличие от брекетов, виниры со стороны практически не видно. Этим они так привлекают людей. Вот только ставить накладки можно далеко не всем, сказал врач-ортопед Роман Бирюков. Среди противопоказаний — кариес и ночной скрежет зубами.
По словам Бирюкова, виниры устанавливать можно только на здоровые зубы. Не должно быть кариеса, серьёзных проблем с прикусом, пародонтита, пародонтоза, гингивита и отсутствующих зубов.
Также виниры нельзя ставить людям с тонкой эмалью и сколами на зубах. Ночное скрежетание зубами (бруксизм) — тоже в списке противопоказаний. Наконец, не стоит устанавливать пластинки тем, у кого есть пломбы и кому ранее удаляли зубной нерв.
Врач подчеркнул, что виниры нужны в первую очередь для решения эстетических задач. Проще говоря, для красивой улыбки. Они могут помочь при неправильной форме зуба, наличии трещин на эмали, незначительных нарушениях прикуса.
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