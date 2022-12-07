Россиян заверили в готовности принимать большое число пациентов с гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заверила россиян в том, что государственная система здравоохранения готова к большому числу пациентов с гриппом, сообщает РИА Новости. По ее словам, симптомы у гриппа, всех вирусных респираторных инфекций, а также коронавирусной инфекции почти идентичны.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Нет специфических симптомов. Все симптомы примерно одинаковые. Здесь самое главное — не заниматься попыткой диагностировать дома. Этим должен заниматься только медицинский работник», — заявила она.

Попова уточнила, что в случае возникновения перечисленных болезней возникает слабость, повышается температура, а также появляются недомогание и неприятные ощущения в горле и носу. Она подчеркнула, что лечение для гриппа и COVID-19 отличается, поэтому необходимо получить точный диагноз от врача.