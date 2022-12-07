Врач посоветовал сбивать температуру ниже 38 градусов

Коронавирус внес некоторые коррективы в методику лечения инфекционных заболеваний. Об этом телеканалу «Царьград» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

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Эксперт отметил, что коронавирусный период показал, что температуру в 37,5 следует сбивать. В связи с этим он предложил отказаться от методики, что температуру до 38,5 сбивать не нужно.

«Температура является симптоматикой, это не отдельное заболевание. И самое главное - даже от самой высокой температуры человек никаких последствий в виде летального исхода не несёт» Денис Прокофьев Врач общей практики

Он подчеркнул, что на сегодняшний день выработана методика, что температура является показателем течения заболевания. Чем больше она отличается от физиологического значения, тем тяжелее прогноз для самого пациента.