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1 час назад

Россиянин почти 30 лет жил с 8-сантиметровым наростом в носу

Lenta.ruиещё 1

Россиянин прожил с огромным наростом в носу почти 30 лет — врачи Московской областной больницы имени Розанова достали из его ноздри 8-сантиметровый полип. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Россиянин почти 30 лет жил с 8-сантиметровым наростом в носу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Годами 60-летний мужчина испытывал проблемы с дыханием, храпел, страдал от головных болей и повышенного артериального давления. С этими жалобами он обратился в больницу, где его направили на компьютерную томографию. Во время обследования врачи обнаружили в носу у мужчины полип. Нарост решили убрать под местной анестезией — общий наркоз пациенту был запрещен по состоянию здоровья.

«Через ноздрю был извлечен огромный полип размером восемь на шесть сантиметров. Сразу после удаления мужчина задышал носом. Как оказалось, образование закрывало всю носоглотку, поэтому неудивительно, что мужчина испытывал трудности в дыхании», — рассказал отоларинголог Станислав Борисовский.

После операции мужчина стал высыпаться, у него нормализовалось давление и прошли головные боли.

Ранее сообщалось, что житель Приморья полгода прожил с гнилой 10-сантиметровой деревяшкой в носу. Щепка застряла в носовой полости после травмы на лесоперерабатывающем производстве.

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